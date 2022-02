I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milleproroghe: via libera da Aula Camera a fiducia con 369 sì - Via libera da parte dell’Aula della Camera, con 369 sì, 41 no e nessun astenuto al decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto Milleproroghe). Dopo una sospensione dei lavori per consentire lo svolgimento della Direzione del Partito democratico, la seduta riprenderà alle 19 con l’esame degli ordini del giorno al provvedimento. Il voto finale è previsto per domani. Il testo passerà, poi, al vaglio del Senato. (segue) (Rin)