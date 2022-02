Abruzzo: giovedì riunione del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese tornerà a riunirsi giovedì 24 febbraio, alle ore 11, nell'aula consiliare "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. I lavori si apriranno con il confronto su una serie di documenti politici e, in particolare, sulle interrogazioni dei consiglieri Paolucci su "Scorrimento delle graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio A.A. 2020-2021. Erogazioni ai beneficiari", Smargiassi su "Chiusura residenza per anziani Santa Maria del Monte'", Stella su "Sgombero palazzina Ater di Ortona e gestione del patrimonio immobiliare dell'Ater di Chieti", e di nuovo Paolucci su "Fusione per incorporazione delle Società Fira Spa e Abruzzo Sviluppo Spa". Si discuteranno poi le interpellanze del consigliere Blasioli, "Stato dei rimborsi alle associazioni di protezione civile impegnate nella pandemia", del consigliere Pettinari, "Trasferimento nella nuova sede del distretto sanitario di base di via Rieti a Pescara e modalità di utilizzo, da parte della Asl di Pescara, dei fondi nazionali destinati alla lotta al Covid-19", del consigliere Taglieri, "Criticità nella gestione del personale di Tua Spa”. I lavori del Consiglio proseguiranno poi con l'esame dei progetti di legge "Interventi a favore del mototurismo" e "Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni". In calendario anche la discussione sul regolamento legato al "Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", con specifico riferimento alle "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche". Si proseguirà con il provvedimento amministrativo che intende adeguare la proposta di Piano sociale regionale alle indicazioni del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e la successiva approvazione del Piano stesso. La seduta si concluderà con la mozione che chiede un intervento del ministero dello Sviluppo economico a tutela dell'emittenza televisiva locale. (Gru)