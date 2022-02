Campania: Muscarà, dalla Tunisia un container in più di rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Campania, nel maggio del 2020, sono partiti in direzione Tunisia 282 container. Oggi, dopo essere rimasti in sosta per quasi due anni e senza vigilanza nel porto di Sousse pare che, oltre ai 70 già sbarcati, siano 213 i container che stanno facendo ritorno nel porto di Salerno. Praticamente uno in più. È assolutamente da prendere in dovuta considerazione la richiesta della Sra srl, società responsabile del traffico di rifiuti, su cui è stata aperta un'inchiesta, a provvedere a fare una caratterizzazione del contenuto dei container. Operazione che ritengo vada fatta da tecnici dell'Arpac e della Regione Campania, sotto la supervisione della magistratura. Va verificato, innanzitutto, se in tutto questo tempo non siano stati violati i sigilli, col rischio che sia stato aggiunto materiale di tipo pericoloso in aggiunta a quello già sospetto partito dalle nostre coste. E per risalire alla ragione per cui ci ritroviamo addirittura con un container in più". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale della Campania Maria Muscarà. (Ren)