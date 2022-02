Abruzzo: Umberto Villante confermato presidente nazionale del gruppo fisica dello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Umberto Villante, emerito di Fisica dello spazio dell'università degli Studi dell'Aquila e direttore della International school of space science, è stato confermato presidente del Gruppo nazionale di fisica dello spazio e delle relazioni Sole-Terra (Swico: Space weather italian community). Rieletto all'unanimità dall'assemblea dei membri, svoltasi nei giorni scorsi presso l'Agenzia spaziale italiana, Villante manterrà l'incarico di guidare la comunità scientifica per il triennio 2022-2024. Il gruppo nazionale Swico comprende numerosi docenti di varie università italiane, ricercatori dell'Istituto nazionale di astrofisica, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, ed esponenti di importanti aziende nazionali interessati allo Space weather, cioè allo studio ed alla comprensione delle manifestazioni dell'attività solare che possono avere notevole impatto sui sistemi biologici e tecnologici. È noto infatti che, in conseguenza dell'utilizzazione di tecnologie sempre più sofisticate, eventi estremi di space weather, innescati dall'attività solare, possono avere oggigiorno devastanti conseguenze sociali ed economiche (su satelliti, gps, radiocomunicazioni, black-out elettrici, eccetera), con potenziali costi, per distruzione e danneggiamenti, stimabili spesso in centinaia di miliardi di euro. (segue) (Gru)