Piemonte: Cirio su quarta dose, pronti a fare nostra parte ma chiediamo chiarezza

- Sulle quarte dosi siamo prontissimi a fare quello che il governo ci chiede, ma chiediamo solo chiarezza per trasmetterla ai cittadini. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'incontro sulla piattaforma Rsa all'Unità di crisi della Regione Piemonte. "La nostra macchina è rodata - ha continuato Cirio -, ci siamo posti al vertice delle vaccinazioni. In questa quarta ondata abbiamo utilizzato sopratutto le nostre strutture, per averle disponibili anche in futuro. Attendiamo le indicazioni e poi le attueremo", ha concluso.(Rpi)