Napoli: Cantalamessa (Lega), sequestro edicole votive indebolisce camorra

- "Il sequestro di undici edicole votive, riconducibili tutte a persone già condannate per delitti di criminalità organizzata, è un segnale importante per Napoli e fa da contrappeso all'abuso di certi valori strumentalizzati dalle mafie". Lo ha dichiarato in una nota il deputato napoletano Gianluca Cantalamessa, responsabile Dipartimento antimafia Lega e capogruppo Commissione antimafia, il quale ha proseguito: "Perché non possono coesistere forze in contrapposizione nei processi di crescita e di maturità delle comunità locali, specie nei quartieri dove la criminalità ha una sua egemonia. Nella fattispecie, si tratta persino di manufatti costruiti occupando abusivamente il suolo pubblico e danneggiando beni di interesse storico. Una doppia beffa! Le circa 500 edicole votive e 100 murales censiti, dedicati a personaggi legati al mondo della camorra e dalla criminalità, a Napoli e provincia sono ancora un simbolo da smantellare perché vengano ripristinati anche da un punto di vista formale e valoriale buon senso e dignità". Infine il deputato ha concluso: "Una città non può essere costretta a celebrare chi la mortifica e uccide ogni giorno! Le mafie hanno bisogno anche di simboli, privarli di questi è indebolirle". (Ren)