Piemonte: Confagricoltura al Consiglio su clima, in prima linea per riduzione inquinamento

- La riduzione dei gas serra e la lotta ai cambiamenti climatici è una sfida che gli agricoltori stanno affrontando con impegno, perché l'aumento della concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera impatta in modo rilevante sull'attività del settore primario. Siamo convinti di poter svolgere un ruolo chiave in questo contesto contribuendo a ridurre le emissioni e implementando tecniche e pratiche agricole per migliorare le prestazioni climatiche. Lo ha affermato Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, intervenendo oggi pomeriggio al Consiglio regionale aperto sul tema dell'emergenza climatica. (segue) (Rpi)