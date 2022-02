Piemonte: il presidente del Consiglio regionale su emergenza clima, chiamati a dare nostro contributo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli che esso potrà produrre i suoi frutti solamente se misure di rispetto dell’ambiente e della riduzione delle emissioni clima alteranti verranno prese da tutti gli attori in campo - ha continuato Allasia -. Ben venga quindi un dibattito informato e costruttivo, che inviti a non abbassare la guardia e coinvolgere tutti gli attori a fare sinergia nel trovare soluzioni efficaci e non più procrastinabili per il futuro del nostro pianeta", ha concluso. (Rpi)