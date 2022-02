© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immaginare di portare rifiuti a Persano (Sa), dalla Tunisia è scelta sbagliata, irrazionale e dannosa alla salute dei cittadini. Quale è lo scopo nascosto? Mai fidarsi di De Luca che dice 'solo per sei mesi'. Sette anni fa disse 'via le ecoballe dalla Campania in 2 anni'. Sono tutte lì". Così, sui social, Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania. (Ren)