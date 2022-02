Musei: Mic, dieci capolavori fiamminghi da Napoli a Matera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine il Ministero ha sottolineato: "L'allestimento curato dal Museo Nazionale di Matera è consistito nel predisporre un progetto espositivo accostando le dieci opere di Capodimonte in continuità e in dialogo con 17 dipinti della Collezione d'Errico di Palazzo San Gervasio, presentando le opere partenopee su appositi pannelli che valorizzino la loro qualità e ne evidenzino il valore di nucleo omogeneo. L’iniziativa rientra nel progetto '100 opere tornano a casa' lanciato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, per valorizzare il patrimonio storico artistico e archeologico italiano conservato nei depositi dei luoghi d’arte statali e per promuovere i musei del territorio. La conferenza stampa di presentazione delle opere si terrà presso la Sala Levi di Palazzo Lanfranchi a Matera il 22 febbraio alle ore 11. Interverranno: Annamaria Mauro, direttrice del Museo nazionale di Matera; Domenico Bernardi, sindaco di Matera; Tiziana D' Oppido, assessore alla cultura di Matera; Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera; Maria Tamajo Contarini, funzionaria storica dell’arte e responsabile dei depositi del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Luigina Tomay, soprintendente Abap della Basilicata"​. (Ren)