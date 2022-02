Veneto: Zaia, Olimpiadi Milano-Cortina 2026 occasione di visibilità e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervistato da Agenzia Nova, dopo il passaggio di testimone tra Pechino 2022 e Milano-Cortina 2026, parla delle aspettative in vista dell’appuntamento olimpico. “C'è da fare molto ma avremo le Olimpiadi dopo il Covid e non durante, altrimenti sarebbe una tragedia. I veneti si sono fatti un'idea di cosa significhi Olimpiadi, vista la cerimonia di chiusura di Pechino. Noi la vedremo all’Arena di Verona e sempre lì ci sarà anche l’apertura della Paralimpiadi. Avremmo un sacco di investimenti, sarà un evento mondiale, che sarà in mondovisione e quindi un’occasione di visibilità, di crescita e di investimento per il Veneto”.(Rev)