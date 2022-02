Abruzzo: Umberto Villante confermato presidente nazionale del gruppo fisica dello spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autorevole esponente di questo campo di studi, Villante ha all’attivo circa duecento pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche internazionali ed è stato co-investigator e principal investigator di progetti spaziali dedicati allo studio del vento solare e della magnetosfera terrestre. Villante ha fondato, nel 1991, la International school of space science (che dirige dalla sua istituzione), scuola, con sede a L'Aquila, che ha assunto, nel corso degli anni, un notevole prestigio a livello internazionale. Alle tematiche dello space weather, Villante ha dedicato recentemente un libro divulgativo, "Quando il Sole fa i capricci", edito da Dedalo. In riconoscimento della sua rilevante attività scientifica, a Villante è stato assegnato, nel 2011, il Premio Feltrinelli per la scienza dell'Accademia nazionale dei Lincei. (Gru)