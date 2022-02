Vaccino: Cirio, in Piemonte oltre mille nuove persone al giorno aderiscono a campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1 febbraio ad oggi oltre mille persone al giorno hanno aderito per la prima volta alla campagna vaccinale. Non l'hanno fatto prima perché avevano paura e le persone che hanno paura vanno rassicurate. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'incontro sulla piattaforma Rsa all'Unità di crisi della Regione Piemonte. "Siamo al vertice della classifica nazionale per terze dosi. Sugli over 50 e i bambini c'è necessità di lavorare con persuasione e convincimento", ha concluso Cirio. (Rpi)