Piemonte: Extinction Rebellion, Consiglio aperto su clima fallimento in cui si ridiscute emergenza già in atto

- Il Consiglio straordinario sul clima rappresenta un fallimento, ottenuto dopo uno sciopero della fame, in cui si ridiscute della emergenza deliberata dallo stesso Consiglio due anni fa. Nel frattempo cosa è successo? Lo ha denunciato Ruggero Reina di Extinction Rebellion durante il Consiglio straordinario sull'emergenza climatica. "E' necessario che la risposta all’emergenza climatica venga messa nella responsabilità dei cittadini - ha continuato Reina -, che su questo, a differenza delle istituzioni, non sono sufficientemente informati. I cittadini per far sentire la loro voce, hanno necessità di dati. E’ necessario che il governo informi tutti i cittadini sulla situazione reale, è a rischio il futuro della nostra specie. Sono necessarie assemblee di cittadini deliberative", ha concluso. (Rpi)