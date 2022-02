Veneto: Zaia, i due anni di Covid sono stati una tragedia, dico grazie a sanitari e cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervistato da Agenzia Nova, fa il punto sui due anni dallo scoppio della pandemia. “Faccio un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato a partire da medici, infermieri, operatori socio sanitari e amministrativi degli ospedali. In veneto parliamo di 54 mila persone. E poi il volontariato in generale, la Protezione civile e i veneti che sono stati grandi e hanno saputo fare questo percorso assieme. Il bilancio è di una tragedia unica nel suo genere, una tragedia planetaria che ha coinvolto il mondo intero e che lascia degli strascichi non da poco, come la mortalità, dato che si parla di più di 6 milioni di vittime nel mondo”.(Rev)