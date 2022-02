Veneto: Zaia, il caro energia può provocare delocalizzazioni, Pnrr opportunità di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, intervistato da Agenzia Nova, spiega il suo punto di vista sulla crisi energetica e il Pnrr. “Dobbiamo puntare all’approvvigionamento in loco dell'energia con fonti nostre visto e considerato che questa sarebbe una grande discriminante per delocalizzare. Questa è la grande preoccupazione che c'è, ovvero che il costo energetico diventi anche l'oggettivo motivo di scelta se andare in un territorio oppure no. Il Pnrr ci permette delle grosse opportunità perché sono più di 20 miliardi di euro di investimenti che faremo in Veneto e spero che questo sia un ulteriore occasione di crescita”.(Rev)