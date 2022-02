Campania: Pierro (Lega), Regione chiarisca su depuratori acque nel Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a risposta scritta avente ad oggetto chiarimenti urgenti circa lo stato di funzionamento degli impianti di depurazione delle acque nel comprensorio del Cilento e del Vallo di Diano. L'annuncio in una nota. Pierro ha spiegato: "Ho provveduto a richiedere un quadro dettagliato circa lo stato di funzionamento dei depuratori nel tratto di litorale Agropoli-Sapri.Ho richiesto alla Regione anche informazioni circa l'avanzamento dei lavori per il trattamento delle acque reflue e per il miglioramento del servizio idrico (finanziati con fondi Fesr 2014/2020) previsti per i 9 Comparti della provincia di Salerno, che non hanno ancora visto il completamento. Si rende necessario – conclude l'esponente della Lega - comprendere se ci siano eventuali malfunzionamenti nell'impianto di Centola-Palinuro e quali i tempi previsti per la risoluzione di eventuali problematiche; conoscere la tempistica per la realizzazione urgente degli interventi sistemici nei suddetti Comparti nella provincia di Salerno". (Ren)