I fatti del giorno - Italia (4)

- Covid: rapporto Altems, in due anni di pandemia spesi in Italia oltre 19 mila euro - Due anni di pandemia, dal primo paziente italiano a oggi, hanno determinato in Italia una spesa di 19 miliardi di euro: 11,5 miliardi di questi legati all’incremento della spesa sanitaria delle Regioni, 4,3 miliardi per l’acquisto di dispositivi di protezione (Dpi), anticorpi monoclonali, fiale remdesivir, gel, siringhe, tamponi, ventilatori, monitor, software, voli, (acquisti direttamente gestiti dalla struttura commissariale dell’emergenza Covid), infine 3,2 miliardi di euro per l’acquisto dei vaccini. È questa la stima della spesa che ha dovuto sostenere il Paese in due anni di Covid, dal paziente “1” di Codogno, ottenuta dagli esperti dell’Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari (Altems) della facoltà di Economia dell’università Cattolica, che ha voluto elaborare un report di sintesi della risposta alla diffusione del virus, soffermandosi sui modelli istituzionali e organizzativi adottati dalle Regioni italiane. Dal rapporto si vede anche che in totale, indicativamente, una persona su cinque (20,05 per cento) in Italia è stata contagiata (il dato non tiene conto delle reinfezioni), con un valore massimo registrato dalla Provincia autonoma di Bolzano (33,9 per cento), una persona su tre, e un valore minimo registrato in Sardegna (9,7 per cento), una persona su dieci. (segue) (Rin)