Covid: 24.408 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 10,5 per cento

- Sono 24.408 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 42.081 di ieri, per un totale di 12.494.459 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 201 decessi, contro i 141 di ieri, per un totale di 153.190 sempre dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 231.766, contro i 372.776 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 10,5 per cento dall’11,3 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.321.971. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 928, sei in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.375, 91 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 50.659, per un totale di 11.019.298 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior incremento di contagi sono Lazio (3.121), Sicilia (2.466) e Campania (2.320). (Rin)