Molise: Facciolla (Pd) presenta proposta di legge su tutela salute mentale

21 luglio 2021

- "Dobbiamo rispondere prontamente al crescente disagio psicologico che la pandemia sta portando con sé". Lo ha affermato il consigliere regionale molisano del Partito democratico, Vittorino Facciolla, depositando oggi la proposta di legge regionale "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base" per garantire ai cittadini molisani un potenziamento dei servizi volti alla tutela della salute mentale. "Accanto al bonus psicologico, misura doverosa che ha appena avuto il primo via libera in Parlamento - ha dichiarato Facciolla - dobbiamo ora potenziare il nostro modello integrato di presa in carico, incentrando la nostra azione sulla promozione del benessere mentale. La proposta che faccio al Consiglio regionale è di porre da subito la giusta attenzione al tema della tutela della salute mentale dei nostri cittadini in un'ottica preventiva prima che terapeutica". Facciolla ha aggiunto: "I dati parlano chiaro. Con un aumento del 26 per cento della depressione e con un +28 per cento dei disturbi d'ansia, stiamo assistendo, come sostiene la società italiana di Neurofarmacologia, a una quinta ondata da Covid. E poi ci sono i nostri giovani: oggi un adolescente su quattro, in Italia e nel mondo, ha i sintomi clinici di depressione e uno su cinque segni di un disturbo d'ansia. Questo diffuso disagio mentale rischia di mettere una seria ipoteca sulla salute futura dei ragazzi e delle nostre intere comunità". (segue) (Gru)