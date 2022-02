Casa: De Poli (Udc), emergenza sfratti è bomba sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- De Poli aggiunge: "Nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ad esempio, manca l'indicazione per l'incremento di alloggi popolari. Secondo alcuni dati, sono 500.000 gli alloggi che potrebbero essere recuperati con un Piano nazionale di rigenerazione urbana e immobiliare. Ciò che serve è una politica sociale della casa. Il dramma dell'emergenza abitativa, in altre parole, non può essere tramutarsi in una sorta di conflitto tra proprietari e inquilini morosi. Ecco perché la moratoria sugli sfratti va bene soprattutto se utilizzata per mettere in campo soluzioni strutturali al problema". (Com)