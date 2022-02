Ex Ilva: Turco (M5s), bonifiche non sacrificabili per indifferenti e imprecisati processi di decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per il Movimento 5 stelle "non è possibile rinunciare alle tanto attese attività di bonifica per finanziare degli indefiniti e imprecisati processi di decarbonizzazione. Per questo abbiamo presentato e fatto approvare l’emendamento soppressivo all’articolo 21 del Milleproroghe che prevedeva lo spostamento di ingenti risorse dalle opere di bonifica all’attività produttiva tout court. La tutela dell’ambiente e della salute sono diritti prioritari e irrinunciabili della Costituzione e tra gli aspetti identitari del Movimento 5 stelle". Lo afferma in un comunicato stampa il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Conte II. "Dopo anni di studi e attività di progettazione - prosegue - è bene che i responsabili del governo, invece di insistere sulla possibilità di distrarre queste importanti risorse a favore del ciclo produttivo, avvantaggiando così una società controllata da un soggetto privato a discapito dei cittadini, si adoperino per accelerare e aprire i cantieri delle tanto attese bonifiche, su cui il governo mostra totale disinteresse". Secondo Turco, "definanziare di tali attività, significherebbe rinunciare definitivamente non solo alle bonifiche ma anche al possibile reimpiego degli oltre 1.200 ex lavoratori di Ilva in A.S. proprio in tali attività. Con riferimento all’annunciato piano di decarbonizzazione, citato in questi giorni a più riprese dal ministro Cingolani e dai vertici di Acciaierie d’Italia, a tutela dei cittadini di Taranto, vorremmo conoscere preventivamente il relativo piano degli investimenti, nonché il suo fabbisogno finanziario complessivo, i tempi di realizzazione, le fonti di finanziamento e il suo conseguente piano industriale e ambientale, per valutarne la sostenibilità". (Rin)