© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un’interrogazione chiederò al premier come intenda liberarsi dai veti e garantire l’opera. Più risorse in campo per la Tav. In una interrogazione parlamentare chiederò al Governo come intenda liberarsi dai veti e garantire finalmente l’opera senza quegli indugi che fino ad ora hanno solo rafforzato l’arroganza delle frange più estreme movimento no Tav", ha concluso Montaruli. (Rpi)