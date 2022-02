Vaccino: in Piemonte circa 500 vaccinati nell'open-day dedicato ai bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati circa 500 i bambini vaccinati in Piemonte durante l'open-day dedicato alle somministrazioni pediatriche. Le famiglie hanno ricevuto informazioni dettagliate sui vaccini pediatrici e solo successivamente hanno deciso di vaccinare i propri figli. "Questi due anni di pandemia hanno dimostrato che il Covid colpisce anche in età pediatrica in forme più o meno forti a seconda dei casi e di pregresse condizioni di salute - ha affermato la professoressa Franca Fagioli, direttore del Dipartimento di Patologia e cura del bambino 'Regina Margherita' e direttore dell’Oncoematologia pediatrica della Città della Salute di Torino -. Per questo motivo è indispensabile vaccinare i nostri bambini, perché è stato dimostrato che il vaccino è sicuro ed è l'unica arma per combattere il Covid", ha concluso.(Rpi)