Veneto: dodici borse di ricerca in azienda per rafforzare il ponte tra università e impresa

Promuovere e attivare i dottorati di ricerca industriale per favorire il match tra la domanda di innovazione delle imprese e l'offerta di conoscenza del mondo accademico e della ricerca. E' l'obiettivo dell'avviso di selezione "Smart Phd: dottorati in azienda" per il co-finanziamento, per un importo complessivo pari a 864 mila euro di dodici borse di dottorato di ricerca in azienda a tema vincolato. L'iniziativa, dopo il successo delle scorse tre edizioni (2019, 2020 e 2021), è stata promossa anche quest'anno Università degli Studi di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Intesa Sanpaolo, Assindustria Venetocentro e UniSMART - Fondazione Università degli Studi di Padova. Le dodici borse svilupperanno altrettante tematiche di ricerca e innovazione a forte ricaduta economica e sociale sui territori interessati che contemplino il miglioramento della sostenibilità ambientale, l'accelerazione dei processi di trasformazione digitale e la promozione dell'inclusione sociale. L'avviso di selezione è rivolto ad aziende aventi sede legale e/o amministrativa e/o operativa nelle province di Padova, Rovigo e Treviso. La data ultima per la presentazione delle proposte è lunedì 21 marzo 2022.