Campania: Nappi (Lega), operaio deceduto, continua mattanza, aprire subito tavolo su lavoro

- "Continua la mattanza sui posti di lavoro in Campania, tra le regioni maggiormente colpite dal fenomeno delle 'morti bianche'. Dove vanno ricercate le cause e le colpe di un vero e proprio bollettino di guerra? Nella precarietà, nell'assenza di sostegno alle imprese, nella mancanza di controlli. Necessario avviare subito un tavolo regionale per individuare soluzioni efficaci da mettere in campo, e per garantire, con i fatti e non con le vuote parole, la sicurezza dei lavoratori, che sta alla base del concetto di occupazione dignitosa". Lo ha affermato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)