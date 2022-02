Campania: Cirillo (M5s), sperimentazione su animali, proroga è scelta folle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La proroga di ulteriori sei mesi, fino al luglio 2025, della sperimentazione animale negli studi sugli xenotrapianti (il trapianto di organi, tessuti o cellule di una specie animale in un'altra specie) è una scelta folle nella maggioranza di Governo. Sono in contatto con gli esponenti animalisti in Parlamento perché ci sia un'opposizione decisa a quello che si profila come un vero e proprio paradosso, legittimato attraverso emendamenti al Milleproroghe". Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle in Campania Luigi Cirillo. "Con le associazioni animaliste del territorio – ha annunciato Cirillo - daremo battaglia, dopo che abbiamo fatto della nostra regione un modello nella salvaguardia degli animali di ogni specie. Un impegno che ha portato a una legge sulla tutela degli animali d'affezione e sul contrasto al randagismo e all'istituzione di centri di pronto soccorso veterinario presso tutte le Asl. In una fase in cui abbiamo inanellato in tutto il Paese risultati importanti a tutela degli animali, in Italia ci accingiamo a fare enormi passi indietro. La sperimentazione è superata quasi in tutto il mondo, mentre noi continuiamo a legittimare una visione di ricerca medievale". (Ren)