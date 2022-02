Veneto: Zaia, a due anni del Covid dico grazie ai medici e ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non avrei mai pensato di ritrovarci dopo due anni a fare un bilancio del Covid. C’era chi pensava che fosse un’influenza e durasse pochimesi. E’ la giornata dei bilanci e dei ringraziamenti”, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera. “Siamo stati una squadra. Ringrazio le prime linee, chi ha curato i cittadini, ovvero tutti i sanitari senza distinzioni di ordine e grado. Grazie ai veneti, al 90 per cento vaccinati, che hanno creduto al piano di sanità pubblica per affrontare una delle più grandi tragedie dell’umanità”.(Rev)