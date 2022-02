Veneto: Zaia, le scelte fatte due anni fa sul Covid non furono subito comprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 4 febbraio 2020 avevo proposto di mettere in isolamento fiduciario coloro che rientravano dal capodanno cinese. Ma si parlò di razzismo di nuova generazione. Oggi non si dice più nulla se gli studenti stanno a casa” ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera, ricordando i due anni dallo scoppio della pandemia. “I cittadini di Vo’, dopo aver scoperto i primi due casi il 21 febbraio, si sono sottoposti con generosità ai tamponi. Erano 3500, tanti quanti se ne facevano in un anno. Chiudemmo anche l’ospedale di Schiavonia, spostando 500 pazienti, mettendo le tende riscaldate all’esterno. Furono scelte non facili, che non erano comprese”.(Rev)