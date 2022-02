Veneto: Zaia, il lockdown fu una decisione pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo marzo 2020 il Veneto diventò zona rossa assieme a Lombardia ed Emilia-Romagna. Due giorni dopo fu costituito il comitato tecnico scientifico regionale. “Avevamo pronto un aereo per andare a prelevare in Cina i macchinari per produrre mascherine chirurgiche. L’immagine simbolo è stato l’assalto ai treni alla stazione centrale di Milano. Ricordo il peso della responsabilità nella decisione di attivare il lockdown, in una riunione notturna col presidente del Consiglio”, ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa a Marghera, ricordando i due anni dallo scoppio della pandemia.(Rev)