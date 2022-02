Abruzzo: Consiglio regionale premia attrici film "L'Arminuta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale dell'Abruzzo conferirà un riconoscimento alle due giovani attrici abruzzesi protagoniste del film "L'Arminuta", Sofia Fiore, nata a Vasto (Ch) e Carlotta De Leonardis, di Spoltore (Pe). I premi, dal valore di cinquemila euro ciascuno, saranno consegnati giovedì 24 febbraio, alle ore 10, nella sala Ipogea di palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, prima dell'inizio della seduta consiliare in programma lo stesso giorno. L'iniziativa è stata decisa dall'ufficio di presidenza del Consiglio, dando seguito al principio statutario che impegna la Regione a "promuovere la cultura, valorizzare le iniziative culturali e salvaguardare il patrimonio costituito dalle specificità regionali, valorizzare il paesaggio e le bellezze naturali della regione favorendone la conoscenza e la diffusione", e in applicazione della legge regionale n. 38/1985 che stabilisce che la Regione "istituisce stage, borse di studio, premi ed altri riconoscimenti". Il film "L'Arminuta" è ambientato in Abruzzo ed è tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, già vincitrice del premio Campiello nel 2017. (Gru)