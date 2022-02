Veneto: Zaia, abbiamo affrontato il Covid anche grazie alla generosità dei veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando le varie tappe dei due anni di pandemia, il presidente del Veneto Luca Zaia ha sottolineato il ruolo della generosità anche economica. “L’orgoglio veneto si manifestò coi 50 milioni di euro versati da cittadini, banche e imprese. Ricordo i 6 milioni donati da Ennio Doris, che mi invitò a compare qualunque cosa servisse per salvare le persone. Poi abbiamo fatto nascere dodici Covid hospital e rimesso in moto gli ospedali chiusi per avere un polmone che permettesse di avere strutture idonee alla gestione sanitaria. Poi arrivarono 13 milioni di mascherine regalate da Fabio Franceschi. Oggi forse fanno sorridere, ma allora non c’era nulla”, ha detto Zaia.(Rev)