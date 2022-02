Veneto: Zaia, Covid esperienza tragica, il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo il bilancio di due anni di pandemia, il presidente del Veneto Luca Zaia l’ha definita “un’esperienza tragica, un incubo, soprattutto per chi è stato in prima linea, anche a livello decisionale. Mai un amministratore vorrebbe vedere una cosa del genere. Ho visto l’alluvione del 2010, l’acqua granda a Venezia, la tempesta Vaia sulle montagne, la tromba d’aria in Riviera del Brenta. Mai avrei pensato di vedere i veneti, quasi 14 mila, morire per un nemico invisibile e non misurabile. Abbiamo scoperto solidarietà, compassione e spirito di comunità da parte dei cittadini”. Guardando avanti e partendo dall’esperienza di questi due anni Zaia lancia un segnale forte nei confronti della normativa nazionale. “Il piano di sanità pubblica deve cambiare radicalmente. Il decreto ministeraiel 70 va cambiato, servono più posti letto per abitante, bisogna investire nei professionisti, nelle assunzioni e negli stipendi per essere attrattivi e meritocratici. La sanità da analogica deve diventare digitale e fortemente orientata sull’intelligenza artificiale, che aiuterà i medici a lavorare meglio. Si andrà verso una specializzazione sempre più spinta”, ha detto Zaia.(Rev)