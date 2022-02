Piemonte: Cirio, non più errori del passato su investimenti sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dobbiamo più ripetere gli errori del passato sui mancati investimenti nella sanità. I tagli lì hanno fatto tutti, con la miopia di immaginare che la razionalizzazione prima o poi non ti presentasse il conto. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante la conferenza stampa sulla piattaforma Rsa all’Unità di crisi della Regione. “Sono due anni dall’inizio della pandemia era un venerdì pomeriggio, me lo ricorderò sempre, quando ci fu la comunicazione del primo caso nostro paese. I laboratori un tempo erano in ogni ospedale. Oggi i laboratori sono oltre 30, di nuovo operativi”, ha concluso Cirio. (Rpi)