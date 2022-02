Tlc: Abruzzo ultraveloce con Open Fiber, parte commercializzazione ad Avezzano e Ortona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Montesilvano, Lanciano, Francavilla al Mare e Vasto la fibra ultraveloce di Open Fiber è ora disponibile nelle case e nelle aziende di Avezzano e Ortona. Grazie ai lavori, avviati alcuni mesi fa i cittadini dei due comuni potranno accedere a una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l'unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione ed arrivare ad una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. E' quanto si legge in una nota. L'azienda ha investito nelle principali città dell'Abruzzo oltre 74 milioni di euro e al momento sono connesse oltre 198 mila unità immobiliari a cui si aggiungono ora due centri produttivi e turistici importanti: Avezzano con 3 mila unità immobiliari e Ortona con 5 mila. Nelle due città è in corso da parte di Open Fiber un investimento di 7,5 milioni di euro e a fine progetto saranno oltre 25 mila le famiglie che potranno beneficiare di una connessione ultraveloce. (segue) (Com)