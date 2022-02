Pnrr: Carfagna, ripartiti fondi per progettazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questo provvedimento - spiega Carfagna - rispondiamo a una delle domande ricorrenti nel dibattito sul Piano di ripresa e resilienza: come faranno le amministrazioni più fragili a partecipare ai bandi? Gli Enti locali da oggi hanno consistenti fondi a disposizione per rivolgersi a professionisti esterni e definire un parco progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale utile a salire sul treno dei bandi PNRR, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo sviluppo e la coesione". Il dettaglio dei fondi assegnati ad ogni Regione - conclude la nota - è consultabile al seguente link https://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/fondo-progettazione-decreto/ (Com)