Molise: Facciolla (Pd) presenta proposta di legge su tutela salute mentale (2)

- Tra le disposizioni presenti nella proposta del Consigliere Facciolla ci sono quelle relative al ruolo dello psicologo di base, al quale vanno attribuite funzioni di prima risposta e di filtro, per un invio specialistico, delle richieste di salute e di benessere più comuni e la messa in atto di interventi in grado di rispondere ai bisogni psicologici della popolazione nell'obiettivo della promozione della salute. L'attività clinica dello psicologo dovrebbe rivolgersi quindi alle persone che, per situazioni legate al contesto di vita, potrebbero sviluppare disturbi sanitari importanti qualora il disagio presentato non venisse accolto e preso in carico nell'immediato. "Una proposta - ha continuato Facciolla - che si pone anche l'obiettivo di promuovere nuovi modelli di medicina del territorio. Lo psicologo di base, opererebbe nelle Case della salute e di comunità, in stretta collaborazione con il medico di base e il pediatra di libera scelta, all'interno di un'equipe che aumenterebbe l'offerta multidisciplinare della presa in carico dei pazienti". Negli anni, diverse Regioni hanno attivato percorsi di presa in carico in cui centrale diventa la collaborazione strutturale tra medico e psicologo. Il Molise potrebbe essere una delle prime Regioni a dotarsi di una legge regionale in merito insieme alla Campania, alla Lombardia, alla Toscana e all'Emilia Romagna. "Non c'è resilienza senza salute mentale - ha concluso sempre Facciolla -. La salute mentale sarà uno dei pilastri ineludibili sui quali costruire la sanità post-pandemia". (Gru)