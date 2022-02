Maradona: domani presentazione a Napoli docufilm "la partita nel fango" e "Il centravanti in giacca e cravatta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 16.30, presso l’Antisala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli si terrà l’evento in onore di Maradona con la proiezione del Docufilm Mediaset “La partita nel fango” di Gabriella Simoni e la presentazione de “Il centravanti in giacca e cravatta” di Tommaso Mandato edito Homo Scrivens. Saranno presenti all’evento la giornalista Gabriella Simoni, ideatrice e realizzatrice del docufilm “La partita nel fango”, l’autore de “Il centravanti in giacca e cravatta” Tommaso Mandato, l’ex Presidente della Ssc Napoli Corrado Ferlaino, lo scrittore Maurizio De Giovanni, l’ex calciatore del Napoli Antonio Carannante, l'assessore allo Sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante la scienziata di fama mondiale professoressa Annamaria Colao, il campione di pugilato Patrizio Oliva, l’attrice Nunzia Schiano, l’editore di Homo Scrivens Aldo Putignano e tanti altri che contribuiranno alla serata in onore di Diego Armando Maradona.(Ren)