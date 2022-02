Expo 2020: le ceramiche abruzzesi di Castelli in mostra al padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Dubai nel Padiglione Italia abbiamo portato oltre 60 pezzi che animeranno l'esposizione di particolare bellezza”, spiega Maria Isabella Pierigè, che per la Soprintendenza di Chieti ha curato la mostra con la collaborazione di Antonio David Fiore della soprintendenza dell'Aquila. “In queste ceramiche c'è la storia delle famiglie abruzzesi, ma anche la storia di una regione che nei secoli con i suoi artisti ha dato una propria connotazione al mondo della cultura nazionale. Nel padiglione Italia - prosegue Pierigè - avremo pezzi di punta della famiglia Grue, tra i pittori ceramisti più famosi in Europa". Ma a Dubai la mostra delle ceramiche di Castelli ha messo in risalto la capacità abruzzese di fare squadra. I pezzi della mostra sono infatti tutti presenti nei musei locali abruzzesi: dalla Fondazione Paparella Treccia-Devlet - Villa Urania di Pescara alla Fondazione musei civici di Loreto Aprutino Museo Acerbo; dal Museo delle Ceramiche di Castelli alla Fondazione Summa che presenta il Servizio del Principe che Franco Summa ha donato al Comune di Pescocostanzo, fino al Comune di Pianella che ha fornito alla mostra le ceramiche del '900 grazie alla collezione privata di Diego Troiano. (Gru)