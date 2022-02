Molise: domani la riunione del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocato dal presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi domani, 22 febbraio, alle ore 9:30. All'ordine del giorno la discussione di una serie di documenti politici ma anche l'esame di alcuni progetti di legge. In particolare, l'assemblea dovrà esaminale i ddl riguardanti "tutela, conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi microbici di interesse agrario e alimentare del territorio molisano", "disciplina della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna"; "norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)". Sul tavolo anche la "riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni" e la "disciplina delle Cooperative di comunità e azioni regionali a sostegno". Subito dopo, il Consiglio discuterà le mozioni relative al "collegamento trasversale tra le strade fondovalle Trigno e fondovalle Biferno - fondovalle Fresilia - completamento della Fresilia in direzione Sprondasino", "completamento sp n. 59 Fresilia in direzione Sprondasino, impegno al presidente della Regione Molise", "passaggio su base volontaria alla dipendenza nella dirigenza medica dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza territoriale". (Gru)