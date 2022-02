Campania: Polichetti (Udc), su infortunio De Mita, auguro di superare presto la convalescenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli auguro di superare al più presto la convalescenza e di ritornare al centro del dibattito politico, di cui è protagonista da oltre 50 anni. Con ammirazione guardo alla lunga carriera politica di De Mita, ricca di importanti traguardi e successi e ne sottolineo l'impegno incessante soprattutto a favore delle popolazioni dell'Italia meridionale e dell'Irpinia colpita dal drammatico sisma dell'Ottanta". Così Mario Polichetti, vice coordinatore regionale dell'Udc in Campania e responsabile nazionale del comparto Sanità Udc, in un messaggio all'ex segretario nazionale della Democrazia cristiana e presidente del Consiglio dei ministri dopo il recente infortunio ed il successivo intervento chirurgico. "Ne ricordiamo il lavoro serio e competente anche come segretario regionale dell'Udc. Sono ancora rammaricato che le strade del partito e quella di De Mita si siano divise, contribuendo alla frammentazione ulteriore del centro politico, area di cui il nostro Paese, soprattutto in questi giorni ha terribilmente bisogno. E abbiamo bisogno ancora di De Mita", ha aggiunto Polichetti. (Ren)