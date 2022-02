Covid: in Piemonte per no vax rischio 8 volte più alto di finire in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati della Regione Piemonte sulla pandemia Covid tra il 12 e il 18 febbraio confermano i maggiori rischi di aggravamento della malattia e di mortalità per i non vaccinati. I ricoveri in terapia sono stati 5.4 su 100mila tra i no vax in rapporto agli 0.7 su 100 mila tra i vaccinati o guariti da meno di 6 mesi. La mortalità nell’ultima settimana ha riguardato persone con più di 40 anni e i decessi sono stati 11.7 su 100 mila tra i non vaccinati over 40 contro gli 1.6 su 100 mila tra quelli vaccinati o guariti. (segue) (Rpi)