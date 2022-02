Media: nasce AssoTg, il primo telegiornale che racconta gli internet provider (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tp-Link, azienda focalizzata su apparecchiature di rete e di telecomunicazioni, è stata lo sponsor della puntata pilota di AssoTg che si è focalizzata principalmente sul Pnrr. Dino Bortolotto, presidente di Assoprovider, e Matteo Fici, tesoriere, insieme al consulente finanziario, Roberto Iannaccone, analizzano i rischi e le opportunità del Pnrr, "che non deve essere l’occasione per distruggere, ma l’occasione per costruire. I rischi, in una gestione sbagliata dei soldi, è doppio, con l’incremento del debito italiano e la creazione di forme di finanziamento che possono creare dei mercati anti-competitivi", così Dino Bortolotto ad AssoTg. Spazio poi anche a una storia di ispirazione che ci sarà in ogni appuntamento. In questa edizione, protagonista è Danilo Laura, di Sistel Telecomunicazioni, il provider che ha offerto connessione Wifi alla sala stampa durante il Festival di Sanremo. "Prima lo sponsor del Festival di Sanremo era Tim: da quest’anno non lo era più. C’è stato un vuoto e noi siamo stati chiamati dal Comune, per connettere la sala stampa. Noi ci siamo impegnati, facendo i salti mortali, riuscendo ad allestire una struttura in poco tempo", ha spiegato Danilo Laura a Tg Assoprovider. (Ren)