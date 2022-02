Molise: Garante dei diritti della persona, pronto l'avviso pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Molise ha approvato l'avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti della persona. L'avviso, in via di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, stabilisce le modalità di invio della manifestazione di interesse per i soggetti che intendono candidarsi a ricoprire l'incarico di Garante dei diritti della persona ed i relativi requisiti. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, così come previsto dall'art. 3 della stessa legge 17/2015. In particolare, a questa figura istituzionale, che dura in carica 5 anni, spetta: garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un'azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione; tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno; promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale. Il Garante - prevede la legge regionale che lo istituisce - è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione, non è quindi soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.(Gru)