Energia: Gelmini, governo si conferma attento a esigenze Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le nuove misure varate dall'esecutivo "sono molto soddisfatta: il governo si conferma attento alle esigenze del Paese e anche alle richieste che, come Forza Italia, abbiamo avanzato. Non possiamo permettere che l'esplosione dei costi energetici fermi la crescita e deprima il potere d'acquisto degli italiani". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a "Il Messaggero". "Abbiamo mobilitato con questo decreto risorse per 8 miliardi senza ricorrere a nuovo debito. E sull'energia, oltre ad aver cancellato oneri di sistema, ridotto l'Iva, assicurato copertura per 3,5 milioni di famiglie in difficoltà, assicurato sostegno a Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, abbiamo varato provvedimenti strutturali". (Rin)