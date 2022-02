Piemonte: Crt acquista 7 nuove opere per Gam e Castello Rivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fondazione Crt ha acquistato 7 nuove opere di arte contemporanea da 6 artisti, che verranno concesse in comodato d'uso gratuito alla Gam di Torino e al museo del Castello di Rivoli. "L'acquisizione ordinaria di nuove opere rappresenta uno degli ambiti di intervento più significativi per fondazione arte Crt e costituisce un'attività fondamentale per sostenere il sistema dell'arte contemporanea a Torino e in Piemonte - ha affermato Anna Ferrino, presidente della fondazione per l'arte moderna e contemporanea Crt -. (segue) (Rpi)