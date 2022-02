Sicurezza: Lamorgese, soddisfazione per individuazione presunti responsabili esplosione ordigno in esercizio pubblico a Foggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, esprime soddisfazione per l’individuazione dei presunti responsabili dell’esplosione di un ordigno artigianale presso un esercizio pubblico a Foggia lo scorso 9 gennaio. “Si tratta dell’esito dell’indagine svolta dalla questura di Foggia, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari e della Procura presso il Tribunale per i minorenni, che - sottolinea la titolare del Viminale - testimonia ancora una volta il forte impegno profuso dalla magistratura e dalle forze di polizia per contrastare le organizzazioni criminali che tentano di condizionare ed infiltrare l’economia legale anche ricorrendo ad azioni violente". "Tutte le istituzioni - prosegue il ministro Lamorgese - stanno operando insieme con determinazione per garantire sicurezza e legalità e dare risposte concrete ai cittadini e agli imprenditori locali”.(Com)