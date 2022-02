Vaticano: monsignor Repole nuovo vescovo di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Torino e come Amministratore apostolico della diocesi di Susa, presentata da monsignor Cesare Nosiglia. Al suo posto ha nominato monsignor Roberto Repole, del clero della medesima arcidiocesi metropolitana, finora Canonico e Docente, unendo in persona Episcopi le due Sedi. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Roberto Repole è nato il 29 gennaio 1967 a Torino, nell'omonima provincia ed arcidiocesi. Dopo gli studi superiori svolti presso il Seminario minore, è stato accolto nel seminario arcivescovile di Torino dove ha frequentato i corsi filosofico-teologici. Ha completato la formazione conseguendo la Licenza e il Dottorato in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1992. È stato Coordinatore diocesano della Pastorale universitaria e, per un quinquennio, Membro della Commissione ecumenica diocesana. È collaboratore della Parrocchia S. Maria della Stella a Druento, Assistente ecclesiastico diocesano del Movimento ecclesiale di impegno culturale e Membro del Consiglio presbiterale. (Civ)