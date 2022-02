Covid: Gelmini, si va verso alleggerimento misure, a breve buone notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha affrontato l’emergenza Covid con grande determinazione, e grazie alla scienza, ai vaccini, al green pass, a scelte dure ma importanti che sono state fatte, ne stiamo uscendo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista a TgCom24. “Abbiamo imparato che andando verso la bella stagione il virus attenua la propria portata, e poi abbiamo oltre il 90 per cento delle persone vaccinate. Siamo convinti che senza abbandonare la prudenza, si va verso un alleggerimento delle regole e delle misure. Non vediamo l’ora di tornare alla normalità. Su questo ci auguriamo di poter dare a breve delle buone notizie”. (Rin)