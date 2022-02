Abruzzo: Pettinari su Tua, "molti disagi nel Pescarese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono centinaia gli addetti ai lavori che negli ultimi 4 anni sono andati in pensione e non sono mai stati rimpiazzati dall'Azienda di Trasporto Unico locale (Tua). Una carenza importante che per gli utenti si traduce in corse soppresse e generali disservizi, e per il personale in turni massacranti, ferie non concesse e modifica costante dei turni di lavoro. Le criticità sono state più volte oggetto di lamentele da parte delle organizzazioni sindacali dell'azienda che continuano a chiedere, tra le altre cose, un incremento di autisti e controllori poiché i pensionamenti non rimpiazzati vanno ad aggravare ancora di più l'insufficienza cronica di addetti ai lavori con cui Tua deve fare i conti sin dalla sua istituzione". A cogliere il grido d'allarme di sindacati e cittadini è il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, che questa mattina nell'Area di risulta a Pescara ha tenuto una conferenza stampa pubblica per analizzare la situazione delle tratte nella provincia pescarese. "Le vittime di questi disservizi sono maggiormente gli studenti minorenni e i lavoratori pendolari, cioè proprio quelle categorie che più di tutte hanno l'esigenza di un servizio puntuale ed affidabile. È un dato facilmente riscontrabile che la cancellazione delle corse raggiunge livelli notevoli soprattutto nella Provincia di Pescara. Per spiegare bene di cosa parliamo, su un campione di soli tre giorni, che vanno dal 3 al 5 Febbraio 2022, sono circa 50 le corse saltate nelle tratte tra Pescara, Spoltore, Pianella, Cepagatti, Cappelle, ma anche per Pescara verso Ortona per esempio e altre". (segue) (Gru)